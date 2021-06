Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (16.06.2021) in der Hauptstätter Straße offenbar beim Überholen den Opel einer 62 Jahre alten Frau beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die 62-Jährige fuhr gegen 13.15 Uhr in der Hauptstätter Straße auf der rechten Geradeausspur Richtung Heslacher Tunnel. Auf Höhe des Marienplatzes überholte sie der unbekannte Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen und fuhr vor ihr auf den Abbiegestreifen Richtung Böheimstraße. Die 62-Jährige musste stark abbremsen, dabei kam es offenbar trotzdem zur Berührung der beiden Fahrzeuge. Die Opel-Fahrerin stellte erst später fest, dass sie an der Fahrzeugfront einen Unfallschaden hat, der offenbar von dem unbekannten Fahrzeug stammt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.000 Euro. Die Frau konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem Fahrzeug des mutmaßlichen Verursachers um ein dunkles, möglicherweise braunes Fahrzeug handelte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell