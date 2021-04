Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Gartenhütte in Flammen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine brennende Gartenhütte auf einem Hinterhof an der Sedanstraße löste in der Nacht zu Freitag (30. April, 1:55 Uhr) einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Der 49-jährige Besitzer war durch den Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Er versuchte noch mit dem Wasser aus einem Gartenschlauch die Flammen zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf und ihn ablöste. Durch den Brand wurde auch ein geparktes Auto beschädigt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

