Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei stellt mutmaßlichen Kellereinbrecher

Duisburg (ots)

Eine Anwohnerin hat in der Nacht zu Donnerstag (29. April, 1 Uhr) die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Geräusche am Haus am Sonnenwall gehört hat. Die Beamten trafen auf der Straße einen Mann samt Fahrrad an. Auf dem Boden lag offenbar Einbruchswerkzeug. Ermittlungen ergaben, dass drei Keller des Mehrfamilienhauses aufgebrochen worden sind. Das Fahrrad, das der 32-Jährige bei sich hatte, stammt aus einem von diesen. Die Polizisten erstatten eine Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls.

