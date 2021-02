Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Presse-Erstmeldung - Wohnungsbrand Mehrfamilienhaus

Leiningen (ots)

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind derzeit in Leiningen in der Hunsrückhöhenstraße im Einsatz. Dort kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Von weitern Anfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es erfolgt zeitnah eine ausführliche Pressemeldung.

