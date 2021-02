Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in der Andernacher Straße

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 11.02.2021 wurde in das Gebäude einer Fachfirma für Autoverglasung in der Andernacher Straße 240a in Koblenz eingebrochen.

Unbekannte Täter warfen die Fensterscheibe der Rezeption ein und betraten das Anwesen. Es wurde lediglich ein geringer zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Täterhinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell