Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 10.02.2021 wurde an einem in Höhe des Anwesens Burgweg 42 in Koblenz geparkten Renault Twingo die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

