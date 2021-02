Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Notarkanzlei

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 10.2.2021 wurde in eine Kanzlei in Koblenz, Deinhardplatz, eingebrochen. Unbekannter Täter warf eine Scheibe zum Konferenzraum ein. Er stieg in das Gebäude ein und schloss den Rollladen. Aus dem Raum wurde nichts gestohlen. Weitere Räume, die allesamt verschlossen waren, blieben unberührt. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

