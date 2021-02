Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Anwaltskanzlei

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 10.02.2021, 08.30 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei ein Einbruch in eine Anwaltskanzlei in der Kastorpfaffenstraße gemeldet.

Unbekannte Täter schoben in der vergangenen Nacht einen der Rollläden hoch und warfen im Anschluss daran die Fensterscheibe ein. Die Räumlichkeiten wurden von dem oder den Tätern durchsucht.

Zur Schadenshöhe bzw. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der oder die Täter hatten es jedoch lediglich auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen.

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell