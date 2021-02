Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrecher richteten hohen Schaden an

Koblenz (ots)

Einen hohen Schaden richteten Einbrecher an, die in der Nacht zum 11.02.21 ihr Unwesen in der Turnhalle der IGS in Koblenz-Metternich, Johannesstraße, trieben.

Diese drangen in die Halle ein, brachen im Gebäude die Tür zu einer Lehrerumkleide auf und verwüsteten den Raum. Schränke wurden geleert und die darin befindlichen Gegenstände wahllos auf dem Boden verstreut.

Im Verlauf der Tat entleerten sie einen Feuerlöscher auf dem Hallenboden.

Die Aufräum-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten dürften einige Zeit in Anspruch nehmen. Angaben zu eventuellem Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell