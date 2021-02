Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenz-Pfaffendorf

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 11.02.2021 gewaltsam in die Räumlichkeiten des Zentralen Missionsvereins Koblenz in der Ravensteynstraße ein.

Dies hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten das Büro. Angaben zu eventuellem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell