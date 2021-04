Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Polizei nimmt aggressiven Dieb fest

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch (28. April, 14:15 Uhr) die Polizei alarmiert, weil er einen mutmaßlichen Dieb verfolgt. Der 31-Jährige lief von einem Supermarkt an der Ziegelhorststraße in Richtung Am Bischofskamp. Die Beamten konnten den Verdächtigen an einer Trinkhalle auf der Kaiser-Friedrich-Straße ausmachen. Er weigerte sich, die Beute her zu geben, so dass die Polizisten sie ihm aus der Hand reißen mussten. Der 31-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Mann wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

