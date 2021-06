Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnenbrand

Stuttgart-West (ots)

Aus unbekannten Gründen sind am Mittwoch (16.06.2021) an der Oberen Bismarckstraße mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Anwohner bemerkten das Feuer gegen 15.10 Uhr und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten bereits mehrere Mülltonnen. Die Feuerwehr löschte den Brand und überprüfte aufgrund der starken Rauchentwicklung die umliegenden Häuser auf Rauchgase. Ersten Ermittlungen zufolge wurden sechs Mülltonnen durch den Brand sowie eine Hauswand durch Verrußung beschädigt. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell