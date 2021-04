Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Fenster - Bücherzelle beschädigt - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Sportverein

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Fenster

Bad Hersfeld - Das zur "Burggasse" ausgerichtete Fenster eines Versicherungsbüros in der Straße "Am Markt" warfen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (23.04.) ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bücherzelle beschädigt

Bebra - Eine Bücherzelle in der Bismarckstraße beschädigte ein Unbekannter am Samstagnachmittag (24.04.), gegen 15:45 Uhr. Außerdem warf er mit Büchern aus dem Verleih um sich und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden von rund 100 Euro. Der Mann kann als circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer blauen Basecap, weißem T-Shirt und blauer Jogginghose beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgerstraße wurde am Samstagnachmittag (25.04.), gegen 17:15 Uhr, Ziel Unbekannter. Durch Aufbrechen der Wohnungseingangstür gelangten die Täter in die Wohnung, wo sie erneut einen Einrichtungsgegenstand aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportverein

Obersuhl - Durch ein Fenster brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (25.04.) in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen Flachbildfernseher im Wert von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

