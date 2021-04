Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

B27 / Bronzell - Am 24.04.2021 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ebersburg zusammen mit seiner 22-jährigen Beifahrerin die B27 von Bronzell kommend in Richtung Fulda. Auf Höhe des Beschleunigungsstreifens vom Bronzeller Kreisel auf die B27 fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache auf den Pkw eines vorrausfahrenden 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Petersberg auf. Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich auf 3300 EUR.

Gefertigt:

(Polizeistation Fulda - Hörl, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell