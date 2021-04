Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfälle in Bad Hersfeld und Niederaula am 23.04.21

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Freitag (23.04.2021) gegen 13:10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die Meisebacher Straße um dann im dortigen Kreisel in das Lappenlied einzubiegen. Hierbei musste der Fahrer, aufgrund eines kreuzenden Fußgängers am Fußgängerüberweg, halten. Ein dahinterfahrender 57-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Mercedes-Benz auf. Der 61-jährige Mercedes-Benz-Fahrer sowie dessen 53-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Auffahrunfall

Niederaula - Am Freitag (23.04.2021) gegen 13:00 Uhr befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer die Schlitzer Straße von Breitenbach am Herzberg kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Aufgrund eines Rückstaus, durch eine rot anzeigende Lichtzeichenanlage, musste der VW-Fahrer halten. Eine dahinterfahrende 54-jährige Roller-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den haltenden VW auf. Die Roller-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

