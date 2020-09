Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Verkehrskontrolle - Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 16.09.2020, führte die Polizei auf der L 151 bei Wehrhalden eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 20:35 Uhr wurde ein 22 Jahre alter Ford-Fahrer überprüft. Da der Verdacht aufkam, der Fahrer könnte unter Drogeneinfluss stehen, wurde ein Drogentest gemacht. Dieser zeigte einen positiven Befund auf THC an, weshalb der Mann mit zur Blutprobe musste. Er gab auch zu, am Dienstag einen Joint geraucht zu haben. Er wird angezeigt.

