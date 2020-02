Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.02.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Medizinischer Notfall führt zur Höhenrettung aus Baukran Offenbar medizinische Gründe waren dafür verantwortlich, dass ein Kranführer am Mittwochmorgen, gegen 7:50 Uhr, an der Parkhausbaustelle beim SLK Klinikum in Heilbronn umknickte und sich in circa 35 Metern Höhe in einer hilflosen Lage befand. Die Feuerwehr Heilbronn musste den Mann mit einer Rettungstrage abseilen. Mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort. Eine alarmierte Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Stuttgart kam ebenfalls nach Heilbronn, musste jedoch nicht mehr eingreifen. Nach erfolgter Rettung wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der vielen Einsatzfahrzeuge kam es kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zufahrtswege mussten für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

