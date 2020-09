Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Mann verunfallt mit Krankenfahrstuhl - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.09.2020, ist ein Mann mit seinem Krankenfahrstuhl in Laufenburg verunfallt. Der 83-jährige erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Gegen 10:25 Uhr war er auf dem Gehweg entlang der Säckinger Straße unterwegs, als er die Kontrolle über das Gefährt verlor und auf die Seite kippte. Der Sachschaden am Krankenfahrstuhl liegt bei rund 500 Euro.

