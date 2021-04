Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Spiegel beschädigt - Anruf durch falschen Bankmitarbeiter - Tipps der Polizei - Fahrrad gestohlen - Versuchter Diebstahl von Roller - Versuchter Wohnungseinbruch

Pkw-Spiegel beschädigt

Fulda - Den Außenspiegel eines ordnungsgemäß in der Edelzeller Straße geparkten VW Multivan beschädigten Unbekannte am Freitagabend (23.04.). Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Anruf durch falschen Bankmitarbeiter - Tipps der Polizei

Künzell - Am Donnerstag (22.04.) kontaktierten unbekannte Täter einen 33-jährigen Mann aus dem Raum Fulda telefonisch und gaben sich dabei als Bankmitarbeiter aus. Angeblich hätten Unbekannte auf das Konto des Mannes zugegriffen. Um die betrügerisch durchgeführten Überweisungen rückgängig machen zu können, benötige man nun neu generiete TANs des Onlinebanking-Zugangs des 33-Jährigen. Der Mann kam der Aufforderung des Anrufers nach und nannte diesem die neu generierten TANs. In der Folge führten die Unbekannten mehrere Überweisungen mit einem Gesamtschaden von rund 2.000 Euro von dem Konto des Fuldaers durch.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten (TAN) von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen oder vertrauliche Daten (PIN, TAN) an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl, bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Fahrrad gestohlen

Neuenberg - Aus einer Gartenhütte in der Max-Liebermann-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (20.04.) bis Freitagnachmittag (23.04.) ein Trekkingrad. Das Fahrrad der Marke "Morrison T 7.0" ist schwarz und hat einen Wert von rund 720 Euro.

Versuchter Diebstahl von Roller

Dirlos - In der Zeit von Dienstagnachmittag (20.04.) bis Samstagnachmittag (25.04.) versuchten unbekannte Täter einen Roller in der Kohlgrunder Straße zu entwenden. Hierfür schraubten die Unbekannten an der Verkleidung des in einem Pavillionzelt im Garten abgestellten Fahrzeugs. Warum die Unbekannten von der Tat abließen ist unbekannt.

Versuchter Wohnungseinbruch

Petersberg - Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bildstock" wurde in der Nacht auf Montag (12.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln versuchten die Unbekannten zwei im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentüren zu öffnen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an den Türen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

