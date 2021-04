Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Auf der Klobesstraße ist am Mittwochmorgen (14. April) ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge hatte der 32-Jährige aus Hamm gegen 8.05 Uhr gerade mit einem Rasenmäher die Straße überquert und befand sich auf dem Gehweg. Plötzlich habe ihn von hinten ein Auto angefahren, so dass er nach vorne fiel. Das Auto hielt kurz an, entfernte sich jedoch dann. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Zeugenangaben zufolge soll es sich um einen silbernen oder grauen Audi gehandelt haben. Können Sie weitere Angaben zu dem Fahrzeug machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache in Lütgendortmund unter Tel. 0231/132-2621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell