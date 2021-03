PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB 66 bei Diedenbergen (Gemarkung Hochheim-Massenheim)

Wiesbaden (ots)

Am Samstagabend, den 27.03.2021 gegen 18:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Diedenbergen mit drei teilweise schwerverletzten Personen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ergibt sich folgender vorläufiger Unfallhergang. Der 44 jährige Fahrer eines Sprinters befuhr die BAB 66 in Richtung Rüdesheim, kurz vor dem Wiesbadener Kreuz. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Fahrer des Sprinters auf den Fahrbahnteiler, welcher die Hauptfahrbahn der BAB 66 von der Parallelfahrbahn zur BAB 3 Richtung Würzburg trennt. Durch den Aufprall wird der Sprinter auf die Hauptfahrbahn der BAB 66 geschleudert. Ein 61 jähriger Pkw Fahrer (2. Unfallbeteiligter) konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den auf der Fahrbahn stehenden Sprinter. Der Pkw überschlug sich dadurch und kam erst etwa 80 Meter weiter auf dem Dach liegend zum Stillstand. Eine 45 jährige Pkw Fahrerin (3. Unfallbeteiligte) konnte dem Sprinter auch nicht ausweichen und kollidierte mit diesem. Ein 34 jähriger Pkw Fahrer fuhr schließlich auf den Pkw der 45 Jährigen auf. Der 44 jährige Fahrer des Sprinters und der 61 jährige Pkw Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 45 jährige Pkw Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 34 jährige Pkw Fahrer und seine drei Insassen blieben unverletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der erheblichen Bergungsarbeiten musste die BAB 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim ab dem Wiesbadener Kreuz für etwa vier Stunden vollgesperrt werden. Gegen 22:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 EUR. Aufgrund der verkehrsarmen Zeit bildete sich kein bzw. kaum Rückstau.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell