PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Wiesbaden (ots)

Am 18.03.2021 um 01.09 Uhr ereignete sich auf der A 3 in der Gemarkung Eppstein, zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach-Ost und der Anschlussstelle Niedernhausen ein Verkehrsunfall zwschen einem LKW mit Anhänger und einem PKW, bei dem die beiden PKW-Insassen schwer verletzt wurden. Nach Spurenlage und Anhörung des 47-jährigen LKW-Fahrers aus dem Rhein-Erft-Kreis, sowie den ersten Angaben des 39-jährigen PKW-Fahrers aus Kroatien befuhr der PKW den mittleren von drei Fahrstreifen und wollte den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW-Zug überholen. Dabei kam der PKW nach rechts von seiner Fahrspur ab und prallte mit der rechten Hälfte der PKW-Front gegen die linke hintere Ecke des LKW-Anhängers. Der PKW wurde vom Anhänger abgewiesen, kam mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen die linke Seite des Hängers und schleuderte von dort aus nach links in die Mittelschutzplanke, vor der er anschließend zum Stehen kam. Der 39-jährige Beifahrer aus Kroatien wurde dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrer wurde ebenfalls mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht, war jedoch an der Unfallstelle noch ansprechbar und wegefähig. Der Fahrer des LKW-Zugs blieb unverletzt, er konnte seine Fahrt mit seinem LKW-Zug fortsetzen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des PKW wurden alle drei Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde über die Standspur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Ein Stau bildete sich aufgrund der verkehrsarmen Zeit nicht.

