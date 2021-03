PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: E-Scooter mit zwei Personen durch Streife gestoppt - Fahrer steht unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag,den 07.03.2021 gegen 00:40 Uhr, fiel einer Streife der Präsidialwache in der Moritzstraße/Ecke Friedrichstraße ein elektrisch betriebenes Kleinkraftrad auf, das von 2 männlichen Personen genutzt wurde. Auffällig dabei war, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt eine Flasche Bier in der rechten Hand hielt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22- jährige Fahrzeugführer unter der Einwirkung von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 00:45 Uhr einen Wert von 1,23 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nach der Blutentnahme durch einen von der Polizei beauftragten Arzt, wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell