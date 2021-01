Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

GoslarGoslar (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss: Am Mittwoch, den 06.01.2021, gegen 03.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Skoda in Vienenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Während der Befragung des 22jährigen Mannes stellten die eingesetzten Beamten körperliche Auffälligkeiten beim ihm fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein sofort vorgenommener Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Zur genaueren Wertebestimmung wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Es folgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz: Am Dienstag, den 05.01.2021, suchten Polizeibeamte die Wohnung eines 35jährigen Bad Harzburgers auf um einen Haftbefehl zu vollstrecken. In der Wohnung nahmen die Beamten dann den Geruch von Drogen wahr. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung wurden Drogen in einem Klemmbeutel und Drogen in Tablettenform vorgefunden. Gegen den 35jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell