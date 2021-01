Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 06.01.2021

GoslarGoslar (ots)

Heckscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Am Di., 05.01.2021, in der Zeit von 06.10 bis 15.50 Uhr, parkte ein Langelsheimer seinen Pkw Audi A 3, Farbe schwarz, auf der Straße Innerstetal in Langelsheim. Während dieses Zeitraumes schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe des Pkw ein. Die Schadenshöhe beträgt ca 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell