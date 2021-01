Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Unfall mit Forstmaschine B 242

Eine Forstmaschine befuhr am heutigen Dienstag, d. 05.01.2021, gg. 09.40 Uhr, die Bundesstraße 242 von Clausthal in Richtung Braunlage. Auf dem Gefälleabschnitt zwischen Huttal und dem Abzweig B 498 nach Riefenbeek-Kamschlacken geriet der Forstschlepper auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kippte dann auf die rechte Fahrzeugseite. Der 29-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst verletzt in eine Klinik transportiert. Dem Forstunternehmen gelang es mit einem anderen Forstschlepper das verunfallte Fahrzeug wieder aufzurichtet. Der unfallbeschädigte Schlepper war danach aber nicht mehr fahrbereit und konnte auch nicht auf einen Anhänger gezogen werden. Für das Aufladen auf den Anhänger vor Ort mußte dann noch ein Kran angefordert werden. Durch eine Spezialfirma wurde die Fahrbahn von Hydrauliköl gereinigt und Schadstellen im Asphalt durch die Straßenmeisterei Braunlage provisorisch repariert. Um 15.45 Uhr konnte die B 242 für den Verkehr wieder frei gegeben werden. /Krz.

