POL-UL: (GP) Süßen - In Leitplanke gefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Samstag bei Süßen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr die 20-Jährige auf der B10 von Salach in Richtung Süßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte am Peugeot der Frau ein Reifen geplatzt sein und sie verlor die Kontrolle über ihr Auto. Sie schleuderte gegen die Mittelleitplanke. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.

