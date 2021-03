PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unbegleitete Jugendliche aus Afghanistan aufgegriffen - Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag des 09. März 2021 um 14:05 Uhr meldeten mehrere Autofahrer Personen auf dem Seitenstreifen der A 3 zwischen Niedernhausen und dem Parkplatz Theißtal in Fahrtrichtung Köln. Von den Beamten der Polizeiautobahnstation Wiesbaden wurden 6 männliche Personen, die entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen liefen, aufgegriffen. Alle stammten aus Afghanistan und waren auf bisher unbekannte Weise nach Deutschland eingereist. Auf dem Parkplatz Theißtal wurden sie dann von Unbekannten ausgesetzt, von wo aus sie dann auf dem Seitenstreifen der Autobahn weiterliefen. Da es sich bei 5 der Personen um Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren handelte, wurden diese in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der 25-jährige Erwachsene wurde an die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge weitergeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich um die Mittagszeit am 09. März auf dem Parkplatz Theißtal an der A3 in Fahrtrichtung Köln aufgehalten haben und beobachten konnten, wie die Gruppe auf den Parkplatz gelangt ist.

