Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stoppt rasenden BMW-Fahrer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0399

Polizisten in einem zivilen Streifenwagen haben heute Nacht (15.4.) an der Kreuzung Am Spörkel / Harkortshof einen rasenden BMW-Fahrer gestoppt.

Gegen 1 Uhr war der Raser an der Kreuzung Am Beilstück / Stockumer Straße über eine Rot zeigende Ampel gefahren und fuhr mit über 100 km/h die Löttringhauser Straße entlang. Polizisten in einem zivilen Fahrzeug nahmen den Fahrer in seinem BMW abgesetzt ins Visier und folgten ihm. Bei einer eigentlichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fuhr der BMW-Fahrer mit seinem Wagen weiter in dem schnellen Tempo bis zur Kreuzung Am Spörkel / Harkortshof. Hier gelang es den Beamten den Mann zu stellen. Ein 19-jähriger Dortmunder sprang aus dem BMW. An einem Fluchtversuch hinderten ihn die zivilgekleideten Beamten und gaben sich als Polizisten zu erkennen.

Den Raser erwartet nicht nur ein Strafverfahren wegen seines verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens. Der junge Mann trat den Heimweg nunmehr zu Fuß an - die Polizeibeamten beschlagnahmten den BMW, seinen Führerschein sowie sein Handy.

