Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl aus Kfz

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Donnerstag (10.12.) wurde die Polizei in die Lüttmannstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten dort aus einen Firmenwagen eine Motorflex der Marke Stihl entwendet. Der Fahrer des Wagens stellte das Fahrzeug gegen 01.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 60 ab. Als er gegen 05.45 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellt er fest, dass die Kofferraumtür einen Spalt weit offen stand. Wie die Täter den Kofferraum öffneten, ist noch unklar. Aus dem Kofferraum entwendeten die Täter die Motorflex. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Lüttmannstraße auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, 05971/938-4215

