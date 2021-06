Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (16.06.2021) die Handtasche einer 32 Jahre alten Spaziergängerin geraubt und daraus zwei Mobiltelefone gestohlen. Die 32-Jährige ging gegen 21.40 Uhr in der Birkacher Straße spazieren, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat, ihr die Handtasche entriss und in Richtung Riedenberg flüchtete. Auf seiner Flucht nahm der Mann offenbar die beiden hochwertigen Mobiltelefone an sich und warf die Tasche in ein Gebüsch. Die Frau beschrieb den Räuber als etwa 180 Zentimeter großen Mann, der dunkel gekleidet war und eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

