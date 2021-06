Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Vaihingen/-Möhringen/-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (16.06.2021) in Vaihingen, Möhringen und Bad Cannstatt Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf Rotlichtverstöße, Gurtanlegepflicht und Mobiltelefonnutzung gelegt. Sie kontrollierten neben Autos auch Zweiräder. Insgesamt etwa 70 Polizeibeamte kontrollierten zwischen 10.00 Uhr und 22.00 den Verkehr an verschiedenen Örtlichkeiten und stellten dabei über 100 Verstöße fest. Darunter fielen 16 Rotlichtfahrten, 43 unerlaubte Mobiltelefonnutzungen und 21 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Am Schwabenplatz betrieben die Beamten einen Präventionsstand und führten über 80 Beratungsgespräche rund um das Thema Verkehr aber auch zu allgemeinen Präventionsthemen.

