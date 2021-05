Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Fahrräder gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonntag wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe mehrere Fahrräder gestohlen. Hinweise auf einen Tatzusammenhang oder Angaben zu den bislang noch unbekannten Tätern liegen aktuell keine vor.

Am Samstag, zwischen 12:00 und 12:35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vor einem Modegeschäft in der Wilhelmstraße in Bretten ein E-Mountainbike mitsamt Schlössern. Das E-Bike im Wert von etwa 2500 Euro war abgeschlossen vor dem Eingangsbereich des Geschäftes abgestellt.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 13:00 Uhr, wurde in der Karlsruher Kaiserstraße ein Fahrrad entwendet, welches an einem Fahrradständer vor einem Haus abgeschlossen war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Citybike der Marke Raleigh Rushhour 2.0 in der Farbe Grau mit einer 27 Gang Kettenschaltung.

In der Pfinzstraße in Karlsruhe-Durlach wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, ein Fahrrad aus einer Tiefgarage entwendet. Das mittels Fahrradschloss gesicherte Rennrad der Marke BMC, Typ Alpenchallenge 01 Three in der Rahmenfarbe Gelb verfügt über eine 11 Gang Kettenschaltung, 28 Zoll Reifen und hat die Rahmenhöhe L. An dem Fahrrad ist ein Tacho der Marke "Sigma" montiert und unterhalb des Rennsattels befindet sich eine kleine Satteltasche.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, wurden in der Lindenallee in Karlsruhe-Daxlanden gleich zwei aneinander geschlossene Fahrräder entwendet. Die Geschädigte stellte ihr Fahrrad auf dem Fahrradstellplatz vor ihrem Wohnhaus ab und sicherte das Rad gemeinsam mit einem weiteren Rad.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch bei den jeweils nächstgelegenen Polizeidienststellen zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell