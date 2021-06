Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (17.06.2021) vier Männer vorläufig festgenommen, welche im Verdacht stehen, an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der in der Fürstenstraße ein 40 Jahre alter Mann schwer verletzt worden ist. Vier Männer, im Alter zwischen 27 und 33 Jahren griffen gegen 01.20 Uhr mutmaßlich eine 37-jährigen Frau im Bereich Königstraße/Kleiner Schlossplatz an. Der 40-jährige Begleiter der Frau, welcher sich erst kurz zuvor von ihr verabschiedet hatte, bemerkte dies und eilte der Frau zu Hilfe. Nachdem die vier Männer daraufhin flüchteten, verfolgte er sie. Im Bereich der Fürstenstraße kam es mutmaßlich zu einer erneuten Auseinandersetzung in deren Verlauf der Begleiter schwere Verletzungen im Kopfbereich erlitt. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizeibeamte fahndeten nach den Tatverdächtigen und nahmen die vier Männer vorläufig fest. Wie es zur zweiten Auseinandersetzung und den Verletzungen des Begleiters kam, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell