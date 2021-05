Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 15 jährige Jugendliche stürzt vom Dach der Grundschule Föhren.

Föhren (ots)

Am Freitag, dem 07.05.2021 stürzte eine 15 jährige Jugendliche vom Flachdach der Grundschule in Föhren, durch eine Plexiglasdachkuppel und fiel in das Treppenhaus der Grundschule. Durch den Sturz verletzte sich die Jugendliche schwer und musste notärztlich versorgt werden. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

