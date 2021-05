Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Getunter Bolide - Ausgebremst!

Mehringer Höhe (ots)

Am Abend des 07.05.2021, um 21:30 Uhr, befuhr ein blauer Ford Focus RS mit Kfz-Kennzeichenschild aus dem Kreis Bernkastel-Kues die Autobahn A1 in FR Trier. Im Bereich der Baustelle, in Höhe der Auffahrt Mehring, fuhr dieser mehrmals auf einen vorausfahrenden, grauen Seat Leon auf und unterschritt hierbei mehrmals den Sicherheitsabstand. Im weiteren Verlauf der A1 setzte sich der Ford sodann neben den besagten Seat, ohne diesen jedoch zu überholen. Stattdessen blieb er über eine längere Distanz neben diesem und gab wiederholt Gasstöße ab, um den Fahrzeugführer hierdurch möglicherweise zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu verleiten. Im Anschluss setzte der Ford seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in FR Trier fort. Auf der Autobahn A602 konnte selbiger Ford Focus RS erneut dabei beobachtet werden, wie er sich auf dem linken Fahrstreifen neben einen setzte und das oben beschriebene Verhalten scheinbar wiederholte. Besonders auffallend sind hierbei der schwarze Heckspoiler sowie die lilafarbenen Felgen des PKW.

Im Laufe der Nacht konnte der besagte PKW im Stadtgebiet Trier einer Kontrolle unterzogen und polizeiliche Folgemaßnahmen eingeleitet werden.

Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Fahrzeuges tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden. Insbesondere richtet sich der Aufruf an Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten beeinträchtigt wurden. Tel. 0651 - 97795210.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell