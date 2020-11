Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201109 - 1154 Frankfurt-Sachsenhausen: Minderjähriger Autoknacker festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Beamte des 8. Polizeireviers nahmen am Sonntagmorgen, den 08.11.2020, einen 15-Jährigen fest, der im Verdacht steht, im Stadtteil Sachsenhausen in mehrere geparkte Fahrzeuge eingedrungen zu sein, um "Beute" zu machen.

Ein Anwohner der David-Stempel-Straße erwachte gegen 04.00 Uhr, als die Alarmanlage seines Fahrzeuges ertönte. Die Fahndung nach einem möglichen Täter verlief jedoch zunächst erfolglos. Doch schon kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Anwohner bei der Polizei, welcher in der nahegelegenen Martin-May-Straße eine verdächtige Person gesehen hatte. Diese hatte ein Taxi durchsucht und die Seitenscheibe eines weiteren Fahrzeuges eingeschlagen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte eine Streife schließlich zu dem besagten Fahrzeug mit der eingeschlagenen Scheibe, in dem sich auch die beschriebene Person befand. Die Polizeibeamten trafen auf einen 15-jährigen Jugendlichen, der schließlich widerstandslos festgenommen werden konnte. Bei dessen Durchsuchung fanden die Beamten gleich mehrere Smartphones auf, die zu Teilen aus den aufgeknackten Fahrzeugen stammten. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der wohnsitzlose Jugendliche kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt und befindet sich nach einer richterlichen Vorführung derzeit in Untersuchungshaft.

