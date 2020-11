Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201108 - 1152 Frankfurt-Heddernheim: 55-jährige Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Fußgänger schwer verletzt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Freitagmorgen um 8:00 Uhr kam es im Bereich der Maybachbrücke/Dillenburger Straße/Nassauer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer- und ein Fußgänger leichtverletzt wurde.

Die 55-Jährige war zuvor mit ihrem Rad von Eschersheim kommend über die Maybachbrücke gefahren. An der Kreuzung Nassauer Straße stand ein 56-jähriger Fußgänger, der die Fahrbahn bei grünzeigender Fußgängerampel im selben Moment überquerte. Auf der Straße kam es dann zum Zusammenstoß beider Beteiligter, wobei die 55-Jährige mit ihrem Rad zu Boden stürzte. Beide Verletzten kamen in Krankenhäuser, an dem Fahrrad der 55-Jährigen entstand Sachschaden. Vermutlich hatte die Radfahrerin die für sie geltende rote Ampel nicht beachtet.

