Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201108 - 1149 Frankfurt-Rödelheim: Senior in Wohnung überfallen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Ein 80 Jahre alter Mann ist am Freitagabend Opfer zweier Räuber geworden, die den Senior in seiner Wohnung in der Alexanderstraße überfielen.

Die beiden unbekannten Täter klingelten zunächst an der Wohnungstür des 80-Jährigen. Als dieser öffnete, attackierten ihn die Männer sofort und drängten ihn in seine Wohnung. Hier durchsuchten sie alle Schränke und konnten schließlich mehrere tausend Euro Bargeld und eine EC-Karte erbeuten. Anschließend flüchteten die Täter. Der 80-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Er konnte die beiden Räuber wie folgt beschreiben:

Täter1: ca. 30-40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet, trug schwarze Handschuhe und eine Mund-Nase-Bedeckung. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Täter2: ca. 40 Jahre alt, 175cm groß, Glatze, er trug eine hellblaue Jacke, eine helle Hose und eine Mund-Nase-Bedeckung. Er sprach ebenfalls Hochdeutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 069 - 755 53111 auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell