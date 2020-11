Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201108 - 1148 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogendealer festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Ein 33 Jahre alter Verkäufer von Kokain, Crack, Heroin und Marihuana ist am Freitagnachmittag durch Beamte der REE in der Taunusstraße festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor einer 34-jährigen Frau Drogen verkauft. Die Beamten konnten den Dealer dabei beobachten. Schließlich gelang die Festnahme des 33-Jährigen in einem günstigen Moment. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten ca. 760g Kokain, 42g Heroin, 15g Crack und 103g Marihuana, teilweise verkaufsfertig portioniert. Der 33-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell