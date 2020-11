Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201108 - 1150 Frankfurt-Hausen: 7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Am Freitagmorgen um 8:40 Uhr kam es bei einem Supermarktparkplatz im Hausener Brückweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Die 36-jährige Mutter der 7-Jährigen war mit ihrer Tochter zu Fuß auf dem Gehweg an der Einfahrt des Supermarktes unterwegs. Im selben Moment wollte eine 50-jährige Autofahrerin auf den Parkplatz fahren. Sie ließ die 36-Jährige an der Einfahrt passieren, übersah dann aber die dahinter laufende 7-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind am Bein schwer verletzt wurde. Die 7-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell