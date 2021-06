Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Schwerer Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz Über Notruf erreichte am Freitagabend, gg. 19.30 Uhr, die Einsatzzentrale des Polizeiprä-sidium Heilbronn die Meldung, dass ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwere Kopfver-letzungen davongetragen haben soll. Ein 29-jähriger Arbeiter war mit einem Ventilatorengitter bei einer Firma im Industriepark beschäftigt. Für diese Arbeiten wird ein spezielles Werkzeug, eine sog. Richtstange, be-nutzt. Sein 55-jähriger Arbeitskollege fand den dort tätigen Mann urplötzlich mit blutenden Kopfwunden am Boden liegend auf. Auf Ansprache habe er zunächst nicht reagiert. Er konnte sich auch später nicht an das Unfallgeschehen erinnern. Offenbar war er mit der Richtstange abgerutscht und hat sich die Verletzungen dadurch selbst zugezogen. Ein Fremdverschulden war nicht erkennbar. Im weiteren Verlauf verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes. Er krampf-te und verlor das Bewusstsein. Aus diesem Grund forderte die Notärztin einen Rettungs-hubschrauber an, der den Verletzten in eine Spezialklinik verbrachte. Nach erster Einschätzung erlitt der Mann schwere Schädel-Hirn-Verletzungen, es besteht Lebensgefahr. Das Polizeirevier in Buchen übernahm in dieser Sache die Ermittlungen, die noch andau-ern.

