POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Polizeieinsatz nach angeblicher Bombendrohung

Weil ein Mann Passanten gegenüber angab eine Bombe in seinem Rucksack mitzuführen, kam es in Öhringen am Freitagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Zeuge hatte gegen 11 Uhr die Polizei informiert, dass er von einem ihm unbekannten, verwirrt wirkenden Mann am Bahnhof angesprochen worden war. Dieser hatte dem Zeugen erzählt eine Bombe mitzuführen und nun in einen nahegelegenen Supermarkt gehen zu wollen. Zahlreiche Einsatzkräfte und ein Sprengstoffhund durchsuchten daraufhin die Umgebung und den angegebenen Supermarkt ab. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet. Es konnte nichts Verdächtiges aufgefunden werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 59 jährigen psychisch auffälligen Mann, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

