Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Pkw in Mosbach. Die Täter begaben sich in die Straße "Im Bauernbrunnen" und zerkratzten zwischen 18 Uhr und 8 Uhr am Folgetag mindestens fünf geparkte Autos. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag war es im Bereich der Straße "Unterm Hamberg" und dem Hammerweg zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Hier wurde ebenfalls an fünf Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Geschädigte deren Autos ebenfalls zerkratzt wurden, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Elztal-Dallau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstagnachmittag einen in Elztal-Dallau geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 27-Jährige in ihrem VW auf der Katzentaler Straße. Als die Frau die Kreuzung mit der Kirchenstraße passierte bog von dort ein unbekannter Autofahrer in einem grünen Fahrzeug nach links in die Katzentaler Straße ein und streifte dabei den VW. Anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag in Mosbach bei einem Unfall verletzt. Der Mann fuhr um kurz nach 16 Uhr mit seinem Roller auf der Mosbacher Straße, als er beim Bremsen auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern kam und stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell