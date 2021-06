Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Bei Starkregen mit LKW-Anhänger kollidiert

Aufgrund von Aquaplaning ist am Donnerstagabend eine 24-Jährige mit ihrem VW Tiguan mit einem LKW-Anhänger kollidiert. Gegen 20 Uhr war die Frau bei Starkregen in Richtung Würzburg auf der Autobahn 81 unterwegs. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim geriet das Auto bei Starkregen ins Schleudern. Infolge prallte der VW gegen das Heck eines vorausfahrenden LKW-Zuganhängers. Bei dem Unfall erlitten die 24-Jährige und ihre ebenfalls 24-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die beiden Frauen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige am Steuer des LKW blieb unverletzt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Auch der Anhänger war nach dem Vorfall verkehrsuntüchtig. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 3.000 Euro.

Bad Mergentheim: Einbruch in Hütten auf Gartenanlage

In den Gartenanlagen in der Straße "Taufstein" in Bad Mergentheim sind Unbekannte in mehrere Hütten eingebrochen und haben Sachschaden angerichtet. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen öffneten die Eindringlinge mindestens vier Hütten gewaltsam. Bei weiteren Hütten blieb es beim Versuch. Darüber hinaus zerschnitten sie ein Trampolin im Garten. Sie entwendeten ein Werkzeug und flüchteten dann unerkannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990.

Tauberbischofsheim: 19-Jähriger schlägt und tritt 20-Jährigen

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend einen 20-Jährigen in Tauberbischofsheim angegriffen. Die beiden Männer hielten sich gegen 18.30 Uhr mit jeweils einem Bekannten an einer Bushaltestelle am Wörtplatz auf. Nach Streitigkeiten zwischen dem 19-Jährigen und einer Frau trat der 19-Jährige aggressiv auf den 20-Jährigen zu und schlug diesem ins Gesicht. Mit dem Fuß trat er ihm anschließend noch in den Bauch. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nachdem der 19-Jährige die Örtlichkeit verlassen hatte, stellte ihn die Polizei wenig später im Bereich der Ringstraße.

Wertheim: Auto kollidiert mit überholendem Motorrad

Bei einem Überholmanöver hat ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr waren ein 50-Jähriger mit seinem Daimler Benz und ein 28-Jähriger mit seiner Maschine auf der Kreisstraße von Reicholzheim kommend in Richtung Sachsenhausen unterwegs. Auf Höhe des Flugplatzes setzte der Biker zum Überholen des Daimlers an. Zeitgleich bog der 50-Jährige mit seinem Pkw nach links zum Flugplatz ab, sodass es zu einer Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern kam. Der 28-Jährige stürzte vom Motorrad, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der 50-Jährige blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Auch die Motorradschutzkleidung des Bikers wurde zerstört. Insgesamt entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Sachschaden am Auto lässt sich auf circa 1.000 Euro beziffern.

Wertheim: Bus muss wegen Abbieger stark abbremsen

Weil ein 60-Jähriger mit seinem Auto am Donnerstag einen entgegenkommenden Bus in Wertheim missachtet hat, erlitt eine Businsassin leichte Verletzungen. Gegen 13.30 Uhr war der Mann auf dem Halbrunnenweg aus Richtung Vockenrot kommend unterwegs und bog links in den Halbrunnenweg Richtung Berliner Ring ab. Zeitgleich kam ein 52-Jähriger am Steuer eines Linienbusses on der Landesstraße 508 im Halbrunnenweg entgegengefahren und steuerte die Haltestellen an. Bei seinem Abbiegevorgang missachtete der 60-Jährige den entgegenkommenden Bus, sodass dieser eine stärkere Bremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Bremsung kam im Bus eine 85-Jährige zu Fall, die an der unmittelbar angrenzenden Haltestelle aussteigen wollte. Nach eigenen Angaben bemerkte der 60-Jährige von dem gesamten Vorfall nichts und setzte seine Fahrt fort. Der aufmerksame Busfahrer konnte sich das Kennzeichen des Autos merken, woraufhin die Polizei den Unfallflüchtigen stellen konnte. Die ältere Frau erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell