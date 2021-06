Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm-Obereisesheim: Autofahrer nach Frontalzusammenstoß verstorben

Auf der Strecke zwischen Untereisesheim und Neckarsulm-Obereisesheim stießen am Mittwochnachmittag ein Mercedes und ein BMW frontal zusammen. (Wir berichteten am 09.06.2021) Der 66 Jahre alte Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs hofft die Polizei auf Zeugen, die den Zusammenstoß gegen 13.30 Uhr beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Küche in Flammen

Weil ein 16-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag eine Portion Pommes auf der eingeschalteten Herdplatte vergaß, mussten Feuerwehr und Polizei gegen 0.30 Uhr in die Heilbronner Olgastraße ausrücken. Das Fett in dem die Pommes frittiert worden waren, hatte sich entzündet, woraufhin der 18-jährige Bruder des Kochs versuchte den Brand mit Wasser zu löschen. Die dadurch entstandene Stichflamme setzte die Küche in Brand. Die eintreffende Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und alle Personen unverletzt aus dem Gebäude bringen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unbekannt.

Siegelsbach: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 72-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall bei Siegelsbach verletzt. Der Mann radelte um kurz vor 14 Uhr auf dem Radweg von Bad Rappenau nach Siegelsbach, als er von der Fahrbahn abkam, einen Hang hinunterfuhr und schließlich in den Tiefenbach stürzte. Trotz leichter Verletzungen schob der Senior sein Fahrrad weiter bis nach Siegelsbach und wählte dort den Notruf. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Heilbronn: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterließ eine unbekannte Person am Mittwoch an einem in Heilbronn geparkten VW. Der schwarze Phaeton stand zwischen Mitternacht und 17 Uhr am Fahrbahnrand der Feyerabendstraße. In diesem Zeitraum hat eine unbekannte Person das Auto ringsherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Erlenbach: Kollision beim Überholvorgang

Wohl weil ein 65-Jähriger ohne auf den vorbeifahrenden Verkehr zu achten mit seinem Dacia von einem Feldweg auf eine Kreisstraße bei Erlenbach abbog, kollidierten am Dienstagnachmittag ein Audi und ein Peugeot miteinander. Eine 59-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr in ihrem Audi von Heilbronn in Richtung Erlenbach. Dahinter folgte ein 37 Jahre alter Peugeot-Fahrer. Dieser wollte den Audi vor ihm überholen und zog daher an diesem vorbei. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden bog der Dacia Fahrer aus einem Feldweg auf die K2125 ein. Um eine Kollision mit diesem zu verhindern wich der 37-Jährige nach rechts aus und stieß dabei mit dem Audi zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro. Der Dacia wurde nicht beschädigt. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

