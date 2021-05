Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/K4, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Coesfeld (ots)

Ein 80 jähriger PKW Fahrer aus Dülmen befuhr die B 235, aus Richtung Kanalbrücke kommend, in Fahrtrichtung der K4 (Wilhelm Haverkamp Straße). An der Kreuzung B 235 / K4 (Wilhelm Haverkamp Straße) bog er ab, ohne eine entgegenkommende 62-jährige Radfahrerin aus Senden durchfahren zu lassen. Im Einmündungsbereich der K 4 in die B 235 wurde die Radfahrerin durch den PKW des Dülmeners erfasst und zu Boden geschleudert. Durch den Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An dem Fahrrad sowie dem PKW entstand jeweils Sachschaden. Der Straßenverkehr an der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme beeinträchtigt.

