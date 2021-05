Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K2/Biefänger Weg, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 28.05.2021, gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 76 jährige Frau aus Lüdinghausen den Biefänger Weg in Fahrtrichtung K2. Beim Einfahren in die K2 missachtete die Frau aus Lüdinghausen die Vorfahrt eines 54-jährigen Mannes aus Selm, der die K2 in Fahrtrichtung Nordkirchen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 76-jährige Frau aus Lüdinghausen und der 54-jährige Mann aus Selm wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden mit eingesetzten RTW umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die K2 war zwecks Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

