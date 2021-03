Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen+++ Diebstahl von Fahrzeugteilen+++ Zeugen gesucht+++

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen+++

Am Mittwoch, 10. März 2021, wurden zwei Delmenhorster bei einem Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm leicht verletzt. Um 17.25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW den Hasporter Damm in Richtung stadtauswärts. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Berliner Straße/Am Stadion musste der Delmenhorster verkehrsbedingt abbremsen, wobei eine 21-Jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst mit ihrem VW auf diesem auffuhr. Der 20-jährige Beifahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges sowie die 23-Jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

.

Diebstahl von Fahrzeugteilen+++ Zeugen gesucht+++

In der Zeit von Dienstag, 9. März, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 10. März, 09.30 Uhr kam es in der Stadt Delmenhorst zum Diebstahl von Fahrzeugteilen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen einen Zugang zu einer Garage im Winterweg und entwendeten diverse Fahrzeugteile. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht gänzlich bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell