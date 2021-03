Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Mittwoch, 10. März 2021, in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:30 Uhr, den ordnungsgemäß in der Mühlenstraße in Elsfleth geparkten Renault-Transporter eines 55-jährigen Elsflethers.

Der weiße Transporter wurde parallel zur Fahrbahn, auf dem Seitenstreifen, in Höhe des dortigen Schiffahrtsmuseums, geparkt. Der Transporter wurde vermutlich beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt.

Die Schadenshöhe wurde auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, entgegen.

